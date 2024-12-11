Dokunduğum yürekler belgeseli ile TOÇEV 30. yaşını kutluyor

30 yıl boyunca çocukların ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve karşılamak amacıyla birçok projeye imza atan TOÇEV, 30. yaşını 10 Aralık’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği özel bir geceyle kutladı. Seçkin davetlilerin, destekçilerin ve sanatçıların katılımı ve Hakan Bilgin’in sunumuyla renklenen gecede, hem yönetmenliğini Ansel Yarcan’ın üstlendiği Dokunduğum Yürekler belgeseli ilk defa izleyiciyle buluştu, hem de TOÇEV’e yıllardır destek veren kurumlara plaketleri takdim edildi.

TOÇEV Başkanı Ebru Uygun gecede yaptığı konuşmada yeni 30 yıllara yelken açtıklarını ifade ederek, “Bu çocuklar okumayı, gülmeyi, koşmayı, eğlenmeyi, hayal etmeyi ve duygularını güzelce ifade edebilmeyi hak ediyorlar. Ama en önemlisi eğitimde eşit haklara sahip olmayı hak ediyorlar. Bu yüzden çıktığımız yolculuk daha nice otuzlarla devam edecek. Yeni projelere yelken açarken arkamızda çok genç bir ekip oluşuyor, hem gönüllülerimiz hem de profesyonel ekibimiz ile yol alıyoruz. Bu bize farklı bir motivasyon sağlıyor. Eminim ki siz değerli destekçilerimize de aynı motivasyonu sağlayacaktır. Bu gecenin en önemli özelliklerinden biri de, beni farklı bir yönüyle duygulandıran, TOÇEV’imizi anlatan belgeselimiz Dokunduğum Yürekler... TOÇEV’in, sizlerin dokunduğu yürekler... En başta sevgili oğlum Ansel Yarcan, ekibi, Zeynep Atakan ve tüm değerli dostlarıyla içinde doğduğu ve 26 yıldır büyüdüğü bu kurumu kendi diliyle aktarmaya çalıştı. Hayalimiz dijital mecrada da milyonlarca kişiye ulaşmak” şeklinde konuştu.

Dokunduğum Yürekler belgeselinin yönetmeni ve aynı zamanda TOÇEV Başkanı Ebru Uygun’un oğlu olan Ansel Yarcan ise TOÇEV’in 30 senelik yolculuğu ile ilgili şunları söyledi, “TOÇEV’in 15. yıl kutlamasında vakfımızı anlatan kısa bir tanıtım videosu gösterilmişti. O zamanlar 11-12 yaşlarındaydım ve herkesin dev bir perdenin önünde videoyu dikkatle izlemesi beni çok etkilemişti. Sinemaya duyduğum ve daha bu yaşlardan başlamış olan büyük ilgim, bu vesileyle artmış oldu.

Daha sonra TOÇEV’in içinde bulunmama rağmen annemin yazmış olduğu kitapları ve ‘Dokunduğum Yürekler’i okuduktan sonra ekibiyle kurduğu felsefeyi ve TOÇEV’in dokunduğu yürekleri tanımaya çalıştım. Amacım Türkiye’de bir STK’nın dokunuşuyla 30 yılda gerçekleşen sosyolojik değişimi aktarmaya çalışmak ve aynı zamanda paylaşılacak dijital mecralar aracılığıyla sosyal sorumluluk alanında ilerlemek isteyen herkese ilham kaynağı olmaktı.”

8 milyonu aşkın öğrenci TOÇEV desteğiyle nitelikli eğitimle buluştu

1994 yılından bu yana bireysel ve kurumsal destekçileri, manevi aileleri ve gönüllüleri ile okumaya istekli çocuklar için çalışmalarını sürdüren TOÇEV, Türkiye’nin dört bir yanına ulaştı. Şimdiye dek 30 projeye imza attı ve destekleriyle 40.590 okula, eğitimleriyle 310.500 öğretmene ulaştı. 8.337.208 öğrenci nitelikli eğitim desteği ile buluştu.

Çocuklara doğayı sevdiren, onları toprakla buluşturup, üretim kültürünü deneyimleten projesi Payam Ekolojik Badem Köyü’nde ise şu ana kadar 1.800 adet ağaç dikildi.

Herhangi bir kurumdan bağımsız, tamamen gönüllülerin destekleriyle okuma fırsatı bulamamış çocukların toplumda eşit şartlarda eğitim görmelerini sağlayarak, toplumda kendilerine yön bulabilmeleri için sürdürülebilir projelerle ilerleyen TOÇEV, bugüne dek 8 milyonu aşkın çocuğun umudu oldu.

Hedef daha çok çocuğa nitelikli eğitim sağlamak

TOÇEV’in 30. yıl kutlamaları kapsamındaki en büyük hedefi ve çalışması ise tüm çocukların, öğrenerek, paylaşarak ve deneyimleyerek gelişeceği bir deneyim köyü olan “Metanoya TOÇEV Köyü”. Çocukların gelecek hedeflerini gözeterek, en iyi şartlarda eğitim almalarını hedefleyen TOÇEV, yeni projesi “Metanoya Köyü” ile daha fazla çocuğa ulaşmayı planlıyor.

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