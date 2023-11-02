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Doku’da 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyetimizin 100’ncü Yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından, bilimin açtığı yolda emin adımlarla yürüyen Doku Medikal de kutlamalara tüm ekibiyle birlikte katıldı.

Doku’da 29 Ekim coşkusu

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyet'in üzerinden tam 100 yıl geçti. Tam bağımsızlığımızın ilan edildiği bu anlamlı günü Doku Medikal de çok özel bir etkinlikle kutladı. Doku Medikal ekibinin tam kadro katıldığı kutlamada bando eşliğinde marşlar söylendi.

Doku’da 29 Ekim coşkusu

Türk bayrakları ve balonlarla süslenen merkezde Ceren Aksan Mumcu da, elektro keman performansıyla Cumhuriyet coşkusuna yaraşır bir performans sergiledi.  

Doku’da 29 Ekim coşkusu

“Doku Medical ailesi olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu ve anlamını iş yerimizde bir araya gelerek kutlamaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Milli bayramlarımızı coşkuyla kutlama konusundaki kararlılığımız her zaman devam edecek. Bu özel günde bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum’ diyen Doku Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Melda Aygın; bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sonsuza kadar sürmesi dileğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

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