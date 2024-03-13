Gökhan Özen, İzmir konserinin ardından üç gündür bir enfeksiyon geçirdiğini söyledi.



Şarkıcı, doktorunun imza günü olarak yüzlerce kişiyle temas kurmamasını söyledi.



Özen uzun bir bildiri yayınladı.

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