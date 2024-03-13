  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Doktorundan Gökhan Özen'e yasak!

Doktorundan Gökhan Özen'e yasak! Şarkıcı hayranlarını uyardı. İşte detaylar...

Doktorundan Gökhan Özen'e yasak!

Gökhan Özen, İzmir konserinin ardından üç gündür bir enfeksiyon geçirdiğini söyledi.

Doktorundan Gökhan Özen'e yasak!
Şarkıcı, doktorunun imza günü olarak yüzlerce kişiyle temas kurmamasını söyledi.

Doktorundan Gökhan Özen'e yasak!
Özen uzun bir bildiri yayınladı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hakan Bilgin'den sitem
  Magazin

Hakan Bilgin'den sitem

Zehra Güneş'e yoğun ilgi
  Magazin

Zehra Güneş'e yoğun ilgi

Ünlü türkücü Maral'ın tektaşını bakın kim aldı?
  Magazin

Ünlü türkücü Maral'ın tektaşını bakın kim aldı?

Arif Keskiner hayatını kaybetti
  Gündem

Arif Keskiner hayatını kaybetti

Ahmet Özhan'dan konuşulacak açıklamalar
  Gündem

Ahmet Özhan'dan konuşulacak açıklamalar

Miss World'de dereceye giremeyen 2022 Miss Turkey güzeli Nursena Say eleştirilere cevap verdi
  Magazin

Miss World'de dereceye giremeyen 2022 Miss Turkey güzeli Nursena Say eleştirilere cevap verdi