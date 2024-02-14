Doktor Levent’e Terzi dokunuşu

12 Şubat itibariyle NOW adını alan FOX’un sevilen dizisi Kirli Sepeti’nin kadrosuna Furkan Palalı katıldı. Doktor Levent karakteriyle Kirli Sepeti’ne iddialı bir giriş yapan Palalı, her önemli proje öncesinde olduğu gibi imaj çalışması için yine yakın dostu ve ünlülerin berberi Adem Terzi’yi seçti.
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