Yıllardır genç kalmayı başaran şarkıcı, göğüs estetiği yapıp yapmadığının sorulması üzerine, "Hayır" diye cevap verdi. Formda görülen Polat, estetik olmadığını genç kalabilmek için bol bol spor yaptığını söyledi. Şarkıcı, "Estetik merkezi sahibi olmanızın bunda payı var mı?" sorusuna, "Hayır, ben estetik yaptırmam. Doğuştan gelen bir güzelliğim var. Yediğime içtiğime çok dikkat ederim" yanıtını verdi.

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