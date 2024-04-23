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Doğuş ve İbrahim Erkal’ı buluşturan düet

İbrahim Erkal’ın 1996 yılında yayımlanan “Gönlünüze Talibim” albümünde yer alan “Yalnızım” şarkısı, Doğuş düeti ile yeniden müzikseverlerle buluştu.

Doğuş ve İbrahim Erkal’ı buluşturan düet

Doğuş & İbrahim Erkal düeti “Yalnızım”, Ulus müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında ki yerini alırken şarkı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

Doğuş ve İbrahim Erkal’ı buluşturan düet

Daha önce “İnsafsız / Bir Sana Yandım” isimli şarkıyı da seslendiren ve yine büyük ilgi gören Doğuş, “Böylesine güzel eserler bize bıraktığı için İbrahim Erkal’a teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir keyifle şarkıları yorumladım. Çok sevdiğim ve saydığım ender sanatçılardan biriydi. Gidişi erken oldu ama hala şarkılarıyla gönüllerimizde” dedi. 

Doğuş ve İbrahim Erkal’ı buluşturan düet

“Yalnızım” düetinin klibi için kamera karşısına geçen Doğuş’a eski klip görüntülerinin yer aldığı karelerle  İbrahim Erkal’da eşlik etti.

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