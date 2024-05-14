Doğum gününü sahnede kutladı 

Doğum gününü her sene sahnede kutladığını söyleyen sanatçı, “En mutlu olduğum yer sahne. Allah bana her yıl yeni yaşıma sahnede girmeyi nasip ediyor. Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum” dedi.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Sahnesinin Anneler Günü’ne denk gelmesiyle 2 kutlama birden yapan sanatçı, "Anneler gününüz kutlu olsun... başımızın tacı annelerimiz...Evladını kaybeden anneler... Annesini kaybeden evlatlar... Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun" sözleriyle ayakta alkışlandı.

Güçlü sesi ve iddialı şarkılarıyla sadece Türkiye’de değil, Arap ülkelerinde de hatırı sayılır bir şöhret elde eden Umut Açıkgöz, yaz boyu Bodrum sahnelerinde olacak. Sanatçı, bir yandan da Bodrum öncesi tüm vaktini yeni şarkıları için stüdyoda geçiriyor.

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