Doğum günü pastasını Londra'da üfledi

Oğlu ile hasret gideren Ayhan Çarıkçılar eşi Ebru Çarıkçılar’la küçük bir tatil kaçamağı da yapmayı ihmal etmedi.

Ayhan Çarıkçılar’ın doğum günü Londra seyahatine denk gelince eşi sürpriz yaparak Londra’ın ünlü restoranı Amazonico’da masa ayırttı. Ayhan Çarıkçılar bu güzel akşam yemeğinin ardından doğum günü pastasını üfledi.

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