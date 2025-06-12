 Doğukan Polat'tan dizilere müzikal dokunuş!

Farklı karakterlerdeki performanslarıyla dikkat çeken başarılı oyuncu Doğukan Polat, dolu dolu geçen sezonun ardından hem oyunculukta hem de müzikte üretmeye devam ettiğini söyledi.



“Sezon çok güzel geçti. Birçok alanda üretimler yaptık, güzel sonuçlar aldık ve mutluyuz” diyen Polat, son projeleri hakkında da samimi açıklamalarda bulundu.



TRT Dijital’de yayınlanan Siyah Bere dizisinde tank sürücüsü Ersoy Alptekin karakterine hayat veren Polat, “Tank kullandığım bir proje oldu, benim için oldukça eğlenceliydi. Rol arkadaşımız bir tanktı! Bunun için ehliyet de aldım. Oradaki arkadaşlarımla ortaya güzel bir iş çıkardık, keyifliydi” diyerek proje sürecini anlattı.



TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU

Oyunculuğun yanı sıra müzik çalışmalarına da devam ettiğini belirten Polat, son olarak Cem Yıldız ile birlikte hazırladığı Yola Girme Sen adlı parçanın Eşref Rüya dizisinde kullanıldığını belirtti.

“Aslında klibini çekmiştik. Yönetmenliğini de bir arkadaşımla birlikte üstlendik. Şah Hatayi’nin sözlerinden yola çıkarak elektronik altyapıyla yeniden yorumladığımız bu eser çok sevildi. Dizide öyle bir sahnede kullanıldı ki, etkisi katlandı. Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Çağatay Bey’e çok yakışmış, sahne mükemmel çekilmiş” diyerek heyecanını paylaştı.



DİJİTAL ALGORİTMAYA DEĞİL, GÖNLÜMDEKİ ALGORİTMAYA GÖRE ÜRETİYORUM

Müziğin hayatında her zaman özel bir yeri olduğunu vurgulayan Polat, “Bundan da gocunmam. Daha önce de Kul Himmet’in ‘Ali’yi Gördüm Ali’yi’ adlı eserini yorumlamıştık, onu da Beni Çok Sev adlı filmde kullanmışlardı.

Ben her hafta bir şey üretmeliyim gibi bir kaygı taşımıyorum. Dijital algoritmaya değil, gönlümdeki algoritmaya göre üretiyorum. Ne zaman içimizden gelirse, o zaman yapıyoruz,” dedi.

Tiyatro sahnesinde de aktif olan Polat, DasDas’ta sahnelenen Titus Kompleks oyunundaki performansıyla da beğeni topluyor.

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