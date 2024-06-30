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Doğukan Manço bakın hangi şarkıları sansürlüyor!

Doğukan Manço bakın hangi şarkıları sansürlüyor! İşte detaylar...

Doğukan Manço bakın hangi şarkıları sansürlüyor!

Doğukan Manço, Bodrum Catamaran'da sahne aldı.

 Doğukan Manço bakın hangi şarkıları sansürlüyor!

DJ, "Birçok kişinin hayatında Catamaran hedef ve hayaldir. İlk defa çıkacağım. Çok heyecanlıyım. Daha önce gelmek istediğim yerdi, bugün sahne alacağım" dedi. DJ, "Rap şarkıların içinde argo kelimeleri olması bazı kesimler tarafından eleştiriyor" sözlerine, "Bir parça trend oluyor ve bunu da en çok çocuklar dinliyor. Burada filtreleme işi şart. Liselerde ve okullarda sansürlüyorum sonra çalıyorum. Parçaları olduğu halde seviyorum ama değerlere dikkat etmek gerekiyor" karşılığını verdi.

 Doğukan Manço bakın hangi şarkıları sansürlüyor!

LEKE GELMESİN DİYE SOKAĞA ÇIKMADIĞIM ZAMANLAR OLDU
Babasının Barış Manço'nun hayatının film olacağını belirten DJ, "Bana, 'Babanı oynar mısın?' diye teklif ettiler. Çok isterim ama haksızlık olur diye kabul etmedim. Oyuncu değilim. Yapabileceğim bir şey değil. Bir takım oyuncuyla görüşülüyor. Gönlümde yatan biri yok. Yeteneği görmek isteriz. İsimler konuşuluyor.

 Doğukan Manço bakın hangi şarkıları sansürlüyor!

Senaryo bizim onayımızdan geçiyor. Heyecanla bekliyorum. Türkiye tarihinin en değerli biri Barış Manço, en iyisi olması lazım. Ailesi olarak, 'En iyisi olmayacaksa' oldurmayız. Hayatımın 24-25 senesini bu isme yakışır olmaya ve ismi korumaya adadım. Geri adım atmam bu saatten sonra...

 Doğukan Manço bakın hangi şarkıları sansürlüyor!

Hayatımdan çok verdim. Leke gelmesin diye sokağa çıkmadığım zamanlar oldu" açıklamasını yaptı.

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