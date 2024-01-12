Doğu Demirkol, 'Yaşam Koçu' filmi için örnek aldığı isimleri açıkladı

Yaşam Koçu: Kemal Sunal ve Şener Şen sinemasının saf dünyasını yansıtıyor

Filmin başrolü ve aynı zamanda da senaristi olan Doğu Demirkol, “Yaşam Koçu filmini yazarken de oynarken de Kemal Sunal ve Şener Şen’i örnek aldım. Filmde onların filmlerindeki gibi karakterin safça yönlerine yer verilen bir komedi anlayışını ön plana çıkardım” dedi.

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