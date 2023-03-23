Doğu Demirkol'un Ünlü Çiftin Kızıyla Sevgili Olduğu Ortaya Çıktı

Doğu Demirkol, Levent Kırca ile Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

İkilinin, kahvaltı yaparken fotoğrafı ortaya çıkmasıyla aşk belgelendi.

Çift, kendi sayfalarında fotoğraf paylaşmazken, kahvaltıdaki karesi sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya başladı.

Ünlü komedyen ve Kırca'nın aşkı, kısa sürede gündem oldı.

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