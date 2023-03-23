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Doğu Demirkol'un Ünlü Çiftin Kızıyla Sevgili Olduğu Ortaya Çıktı

Ünlü komedyen Doğu Demirkol ile Levent Kırca ile Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Çiftin kahvaltı fotoğrafı aşkı ortaya çıkardı. İşte haberin detayları...

Doğu Demirkol&#039;un Ünlü Çiftin Kızıyla Sevgili Olduğu Ortaya Çıktı

Doğu Demirkol, Levent Kırca ile Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Doğu Demirkol&#039;un Ünlü Çiftin Kızıyla Sevgili Olduğu Ortaya Çıktı

İkilinin, kahvaltı yaparken fotoğrafı ortaya çıkmasıyla aşk belgelendi.

Doğu Demirkol&#039;un Ünlü Çiftin Kızıyla Sevgili Olduğu Ortaya Çıktı

Çift, kendi sayfalarında fotoğraf paylaşmazken, kahvaltıdaki karesi sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya başladı.

Doğu Demirkol&#039;un Ünlü Çiftin Kızıyla Sevgili Olduğu Ortaya Çıktı

Ünlü komedyen ve Kırca'nın aşkı, kısa sürede gündem oldı.

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Editör
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