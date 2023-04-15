SnobMagazin.com

Doğu Demirkol, sevgilisi Ayşe Kırca ile aynı projede mi yer alacak?

Ünlü komedyen Doğu Demirkol, bir süredir Levent Kırca-Oya Başar'ın kızı olan Ayşe Kırca ile aşk yaşıyor. İkili aynı projede mi yer alacak? İşte detaylar...

Doğu Demirkol, sevgilisi Ayşe Kırca ile aynı projede mi yer alacak?

Doğu Demirkol, Levent Kırca-Oya Başar'ın kızı olan Ayşe Kırca ile Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

Doğu Demirkol, sevgilisi Ayşe Kırca ile aynı projede mi yer alacak?

Karşılarında basın mensuplarını gören çift kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Doğu Demirkol, sevgilisi Ayşe Kırca ile aynı projede mi yer alacak?
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demirkol, "Her şey yolunda. 'Doğu' dizimizin yeni sezonunu çektik, o gösterime girecek. Bir de tek kişilik gösterim devam ediyor. Önce İstanbul, sonra da turneye çıkacağım" dedi.

Doğu Demirkol, sevgilisi Ayşe Kırca ile aynı projede mi yer alacak?

Komedyen, "Doğu dizisinde kendi hayatınızdan kesitleri çekiyorsunuz. Bir sonraki sezonda Ayşe Hanım’ı da görebilecek miyiz? Ya da beraber oynamak ister misiniz?” sorusuna, "Neden olmasın? Teklifim kendisine her zaman açık. Kendisi ne zaman isterse, onun inisiyatifinde" yanıtını verdi.

Doğu Demirkol, sevgilisi Ayşe Kırca ile aynı projede mi yer alacak?

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu
  Magazin

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu

Gülşen ortaya çıktı
  Magazin

Gülşen ortaya çıktı

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Okan Karacan ile Zeynep Kadıoğlu birbirine girdi!
  Magazin

Okan Karacan ile Zeynep Kadıoğlu birbirine girdi!

Selin Şekerci rol aldığı Kraliçe dizisindeki karakteriyle ilgili itirafta bulundu
  Magazin

Selin Şekerci rol aldığı Kraliçe dizisindeki karakteriyle ilgili itirafta bulundu

Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile ilgili mesajlara isyan etti
  Magazin

Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile ilgili mesajlara isyan etti