Doğu Demirkol, Levent Kırca-Oya Başar'ın kızı olan Ayşe Kırca ile Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

Karşılarında basın mensuplarını gören çift kısa süreli şaşkınlık yaşadı.



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demirkol, "Her şey yolunda. 'Doğu' dizimizin yeni sezonunu çektik, o gösterime girecek. Bir de tek kişilik gösterim devam ediyor. Önce İstanbul, sonra da turneye çıkacağım" dedi.

Komedyen, "Doğu dizisinde kendi hayatınızdan kesitleri çekiyorsunuz. Bir sonraki sezonda Ayşe Hanım’ı da görebilecek miyiz? Ya da beraber oynamak ister misiniz?” sorusuna, "Neden olmasın? Teklifim kendisine her zaman açık. Kendisi ne zaman isterse, onun inisiyatifinde" yanıtını verdi.

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