Doğu Demirkol Avrupa’nın tozunu attı 

Son dönemlerde kendi hayat hikayesinden uyarlanan ‘Doğu’ dizisiyle adından söz ettiren ünlü komedyen Doğu Demirkol, tempolu çekim takvimine rağmen sahnede sevenleriyle buluşmayı ihmal etmiyor. Avrupa turnesine çıkan başarılı oyuncu ve komedyen Doğu Demirkol; İngiltere, Belçika, Fransa ve Hollanda da hayranlarıyla buluştu.

Kendine has mizah tarzı ve sahne duruşuyla milyonların gönlünde taht kuran Doğu Demirkol, yoğun Ekim ayı temposu ardından önümüzdeki aylarda da yurt dışındaki sevenlerinin karşısına çıkmak için hazırlanıyor. Biletlerinin satışa çıktığı anda tükendiği yıldız ismin stand-up gösterisine, Avrupalı hayranları tarafından büyük bir ilgi var.

Sevenlerine keyifli bir gösteri sunan Doğu Demirkol, özgün anlatım tarzı ve ezber bozan bakış açısıyla komedide zirveyi zorlamaya devam ediyor. Doğu Demirkol ve BKM Mutfak işbirliğiyle gerçekleşen gösteriyi deneyimlemek isteyenler, ünlü komedyenin sahne performansını kaçırmamak için yerlerini ayırıyorlar.

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