Doğaya dönüş sergisinde yaprak ve ağaçlar tuvale dönüştü

Doğal yaprak ve ağaç kabuğundan üretilen ve 18 eserden oluşan serginin açılış daveti Lazzoni Hotel’de gerçekleşirken iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından pek çok önemli isim katılarak eserleri yakından inceledi. Dünyada ilk olma özelliğiyle doğal yaprak ve ağaç kabuğundan çalışılan tasarım tescilli tablolar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“Doğaya Dönüş” isimli sergileriyle Dünya’da ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren başarılı Ressamlar Fisun Kapucuoğlu ve Selma Selçukcan, sergilerinin üçüncüsünü gerçekleştirerek birbirinden özel 18 eseri sanatseverlerin beğenisine sundular. Lazzoni Hotel’de düzenlenen “Doğaya Dönüş 3” sergisine iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının sanatsever isimleri yoğun bir ilgiyle katılım gösterirken Fisun Kapucuoğlu ve Selma Selçukcan’da konuklarla yakından ilgilendi.

DOĞAL YAPRAK VE AĞAÇ KABUĞUNDAN ÇALIŞILAN TASARIM TESCİLLİ TABLOLAR SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU

Açılış davetinde dünyada ilk olma özelliğiyle doğal yaprak ve ağaç kabuğundan çalışılan tasarım tescilli tablolar sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Misafirlerin büyük bir beğeniyle takip ettiği sergide Fisun Kapucuoğlu ve Selma Selçukcan, eserleri oluşturma aşamalarını anlatarak davetlileri bilgilendirdi. Sürdürülebilirlik kavramının giderek önemini arttırdığı günümüzde bu kavrama değinerek sanata bakış açılarını açıklayan başarılı ressamlar, davetlilerin merak ettikleri soruları da yanıtlayarak anlatımlarını sürdürdü. Büyük bir emekle oluşturulan ve hayranlıkla incelenen sergi davetinde konuklar bol bol sohbet ederken merak ettikleri soruları da sanatçılara yönelttiler. Fisun Kapucuoğlu ile Selma Selçukcan’ın gelecek sergileri için şimdiden heyecanlanan konuklar, Doğaya Dönüş 3 sergisini çok beğendiklerini dile getirerek içtenlikle tebriklerini sundu.

SERGİYE CEMİYET, MAGAZİN VE SİYASET DÜNYASI YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Fisun Kapucuoğlu ve Selma Selçukcan’ın her biri tasarım tescilli eserleri yoğun ilgi gördü. Lazzoni Hotel’de gerçekleşen; cemiyet, magazin ve siyaset dünyasından da önemli isimlerin yoğun ilgi gösterdiği sergiye Wilma Elles, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Yalçın Şahin, Pınar Eliçe, Hülya Kalyoncu, Arzu Kunt, Sibel Keçeli, Seda Bozkurt, Ayşe Sapmaz, Derya Kartoz, Burcu Kartoz, Tülin Kartoz, Gülcan Köseoğlu, Selahattin Kermen, Sepide Khani, Hasan Çelik, Mert Adalarlı, Metehan Varol, Eser Elgür, Maks Gerşon, Kerim Güzeliş, Kubilay Salihvatandaş, Ayşem Şanlı, Ayşegül Kayabay, Kemal Arslantürk, Çağla Kurt, Ahmet Koç, Devrim Hamaratlar, Eda Fıçıcı, Gamze Özlü, Emel-Muhittin Tığılı, Esra Sönmezer, Eylül Onat, Ferhan Aral, Feruze Gözel, Najiba Abbasova, Nuray Aynacı, Gül Ergi, Gültekin-Elif Hobikoğlu, Hakan Gürsoy, İlhan Kaya, Lara Muradova, Afranur Kalaycı, Öner Evez, Yakup Biçer, Sümeyra Teymur, Melek Doğan, Mustafa Bozkurt, Onur Altunay gibi isimler katıldı.

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