Doğanın sadeliği, beyazın asaletinde saklı: English Home “White Collection”

Modern yaşamın getirdiği stres, gürültü ve çevre kirliliği gibi olumsuzluklardan uzaklaşmak isteyenler, rahat bir nefes almak ve huzur bulmak için doğa aktivitelerine yöneliyor. Her zaman doğayla buluşamayanlar ise bu huzuru yaşam alanlarına taşımak istiyor. English Home “White Collection” doğadaki ahengi ve dinginliği, yine doğanın en asil rengi olan beyaz renkle buluşturuyor. Zamansız tasarımıyla sade bir şıklık sunan “White Collection”, şehir yaşamının kalabalığından uzak, huzur bulacak özel alanlar yaratıyor.

Nevresim takımları, pike, halı-kilim, banyo aksesuarı, banyo tekstili, ev-oda kokusu kategorilerinin yer aldığı “White Collection”, toplam 50 üründen oluşuyor.

English Home’un en özel koleksiyonları arasında yerini alan White Collection’ı English Home mağazaları, www.englishhome.com web sitesi ve English Home mobil uygulamasından keşfedebilirsiniz.

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