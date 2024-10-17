  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Doğan Bayraktar: "Evlilik için hazır hissetmiyorum"

Doğan Bayraktar: "Evlilik için hazır hissetmiyorum"... İşte detaylar...

Doğan Bayraktar: "Evlilik için hazır hissetmiyorum"

"Gelin Takımı"nın yakışıklı oyuncusu Doğan Bayraktar, yeni rolü hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

 Doğan Bayraktar: "Evlilik için hazır hissetmiyorum"

Filmde, evliliğe hazır olmayan bir spor hocası olan Görkem karakterini canlandıran Bayraktar, “Görkem, filmin damadı ama aslında damat olmaya hiç hazır değil. Çok eğlenceli bir proje oldu, adeta tatil gibiydi. Bu sette uzun süre çalışabilirim," dedi.

 

Doğan Bayraktar: "Evlilik için hazır hissetmiyorum"
Kendi evlilik planlarına da değinen Bayraktar, karakteriyle benzer bir noktada olduğunu itiraf etti: “Evlilik benim için hayalini bile kurmadığım bir şey. Bunu düşündürecek, o duyguyu uyandıracak biri olmalı. Şu an kalbim boş ve bir kriterim yok. Hayatımda 'Biz artık bu yola mı gidiyoruz?' dedirten bir ilişki yaşamadım. Şu an için evliliğe hazır değilim."

Doğan Bayraktar: "Evlilik için hazır hissetmiyorum"


Filmde Ecem Erkek ile partner olan oyuncu, “Ecem çok tatlı ve şahane biri. Tanıyınca ona olan hayranlığım daha da arttı,” diyerek rol arkadaşı hakkında övgülerde bulundu.

Doğan Bayraktar: "Evlilik için hazır hissetmiyorum"


Savaş temalı projelerden sonra bir komedi filminde yer almanın kendisi için nefes aldırıcı olduğunu belirten Bayraktar, “Komedi, hep yer almak istediğim bir türdü. Tarih ve aksiyon projelerinin ardından bu filmde yer almak bana gerçekten iyi geldi,” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Oğuzhan Beyaz yayın yönetmeni oldu
  Hayatın İçinden

Oğuzhan Beyaz yayın yönetmeni oldu

Aslı Sipahi doğum gününde melek oldu
  Cemiyet

Aslı Sipahi doğum gününde melek oldu

Allan Saint-Maximin'den çocuklarına yavru rottweiler sürprizi!
  Magazin

Allan Saint-Maximin'den çocuklarına yavru rottweiler sürprizi!

Emel Müftüoğlu'ndan estetik itirafı!
  Magazin

Emel Müftüoğlu'ndan estetik itirafı!

Türkan Şoray'a fahri doktora ünvanı verildi
  Gündem

Türkan Şoray'a fahri doktora ünvanı verildi

Yağmur Tanrısevsin'den hayranlarını heyecanlandıran haber!
  Magazin

Yağmur Tanrısevsin'den hayranlarını heyecanlandıran haber!