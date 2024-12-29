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Doğan Bayraktar 'Bir Gece Masalı'nda!

Doğan Bayraktar 'Bir Gece Masalı'nda! İşte detaylar...

Doğan Bayraktar 'Bir Gece Masalı'nda!

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı'na, son dönemin parlayan isimlerinden Doğan Bayraktar katıldı.

 Doğan Bayraktar 'Bir Gece Masalı'nda!

Bayraktar, “cool” bir kafe sahibini canlandıracağı Boğaç karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

 Doğan Bayraktar 'Bir Gece Masalı'nda!

Yeni rolü için oldukça heyecanlı olduğunu belirten yakışıklı oyuncu, “Sete çıkmak için sabırsızlanıyorum. Rol arkadaşlarımla tanıştım ve ilk andan itibaren enerjimiz tuttu. Çok keyifli bir süreç olacak,” dedi. Bayraktar’ın diziye dahil olması, hayranları arasında büyük heyecan yaratırken, bu hamle Bir Gece Masalı izleyicileri için de merakla beklenen bir dönüm noktası oldu.

 

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