Doğal Özge Özpirinçci

Snob Magazin'in özel haberine göre; Doğallığından ödün vermeyen Özge Özpirinçci, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Esra Balamir'in doğal haline yönelik 'paçoz' yakıştırması yaptığı oyuncu, kombiniyle dikkat çekti.

Renkli pantolonuyla dikkat çeken Özpirinçci, halkın ilgisiyle karşılaştı.

Oyuncu telefonla konuştuğu için, sorulara cevap veremedi.

Doğallığıyla dikkat çeken oyuncu, tarzıyla hayranlarından tam not alıyor.

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