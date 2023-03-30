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Doğal Özge Özpirinçci

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, akşam saatlerinde Nişantaşı'nda objektiflerimize takıldı. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, doğal hali ve kombiniyle dikkat çekti. İşte haberin detayları...

Doğal Özge Özpirinçci

Snob Magazin'in özel haberine göre; Doğallığından ödün vermeyen Özge Özpirinçci, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Doğal Özge Özpirinçci

Esra Balamir'in doğal haline yönelik 'paçoz' yakıştırması yaptığı oyuncu, kombiniyle dikkat çekti.

Doğal Özge Özpirinçci

Renkli pantolonuyla dikkat çeken Özpirinçci, halkın ilgisiyle karşılaştı.

Doğal Özge Özpirinçci

Oyuncu telefonla konuştuğu için, sorulara cevap veremedi.

Doğal Özge Özpirinçci

Doğallığıyla dikkat çeken oyuncu, tarzıyla hayranlarından tam not alıyor.

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Editör
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