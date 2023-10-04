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"Doğada Fotoğraf" yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu!

Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV), Leica ve Kanyon iş birliği ile düzenlenen "Doğada Fotoğraf" temalı fotoğraf yarışmasının kazananları Kanyon'da gerçekleştirilen bir törenle ödüllendirildi. Birincilik ödülü, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından takdim edildi.

"Doğada Fotoğraf" yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu!

Doğada Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni öncesinde gerçekleşen Doğadan İzler Tuval Üzeri Kolaj Atölyesi, Tunç Uğurdağ ve Murat Gür: Leica ile 36 Yıl, Merhi Akoğul ve Cenk Erdoğan Söyleşisi ve Dinletisi: Doğa, Doğaçlama ve Fotoğraf Üzerine, Orhan Cem Çetin ve Bülent Eczacıbaşı ile Fotoğraf Sanatına Dair Söyleşi oturumları ile Kanyon misafirleri unutulmaz deneyimler yaşadı.

"Doğada Fotoğraf" yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu!

Birincilik ödülü ile Leica X-U fotoğraf makinesi kazanan Ömer Şahin ve üçüncülük ödülü ile Tamrac 5778 sling pack fotoğrafçı çantası kazanan Uğur Sağıroğlu’na ödülleri Kanyon’da takdim edildi. 

"Doğada Fotoğraf" yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu!

50 yıldan fazladır fotoğraf sanatı ile ilgilenen Bülent Eczacıbaşı ödül töreni öncesinde gerçekleşen “Fotoğraf Sanatına Dair” söyleşi oturumunda Orhan Cem Çetin’in ve Kanyon misafirlerinin sorularını yanıtladı.  “İyi bir gözünüz varsa kötü bir makinayla da çok iyi bir fotoğraf çekebilirsiniz” diyen Eczacıbaşı, fotoğraf sanatına olan ilgi ve merakını şu sözlerle aktardı: “Fotoğraf çekmeye babamın bana hediye ettiği bir fotoğraf makinası ile başladığımı hatırlıyorum. Sanatın birçok dalıyla yakından ilgileniyorum aynı zamanda teknolojiye de çok meraklıyım. Fotoğraf da aslında bu iki dalın birleşimi diye düşünüyorum. Fotoğraf ilgi duyduğunuz çeşitli alanlarla birleştiğinde yaratıcılığınızı da geliştiriyor. Eğiliminize göre ilgi duyduğunuz pek çok ana başlık ile fotoğraf sanatını birleştirebilirsiniz.” dedi.

 

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