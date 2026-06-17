Doğa Rutkay Urla'ya taşınmasından sonra yaşadığı en büyük değişimi anlattı  

Doğa Rutkay, Fairy Nemlendirici Sıvı El Sabunları'nın reklam yüzü oldu. Oyuncu, Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu ile kamera karşısına geçti. Urla'da yaşayan oyuncu, "Yaz ya da kış bize fark etmiyor. Bize tatil gibi oldu... İşim İstanbul'da, hayatım ve ailem orada... O doğanın içinde olmaya alıştık. Panik ve aceleci insandım daha sakinleştim. Gerçi çocuklarım sayesinde de oldu. Doğayla olmak bana iyi geliyor" diye konuştu.



BİRÇOK ÜNLÜ ARKADAŞIM ARADI

Birçok ünlü ismin de o bölgeye taşınmasına Rutkay, "Bizim oralara çok insan geliyor. Çok arayan arkadaşım oldu. Özellikle çocuklu oyuncu arkadaşlarım, 'Sıkılmıyor musunuz?' diyorlar. Sıkılmak herkesin ailesiyle kurduğu ilişkiyle ilgili... Ben çocuklarım ve eşimle dünyanın her yerinde yaşayabilirim. Urla onun için bize cennet oldu" ifadelerini kullandı. Çocukların ekran bağımlılığıyla ilgili yaptığı açıklamayla konuşulan oyuncu, "Sekiz yaşına geldiler. Pişman değilim. Hayatlarından bir bölümünü teknoloji olarak çaldım. Şimdi mecbur okulda bilgisayar ekranıyla tanışmaya başladılar. Benim içim çok rahat. Beş yaşındaydılar oraya gittiklerinde... Çok sevdiler ortayı... Kolay adapte oldular" açıklamasını yaptı.



ENERJİSİ ÇOK YÜKSEK BİR SET SÜRECİ OLDU

Rutkay, "Geçen sene Aksan Kozmetik ve Fairy ile harika bir yolculuğa çıktık. İlk reklam filmlerimiz yayınlandığında o kadar güzel, o kadar içten tepkiler aldım ki... Sokakta, sosyal medyada karşılaştığım herkes projeyi ne kadar sevdiğini anlattı. İşte bu güzel enerjiyle, tekrar kamera karşısına geçtik. Çekimlerde yine inanılmaz keyifli vakit geçirdik; kahkahası bol, enerjisi çok yüksek bir set süreci oldu. Şimdi sırada yeni reklam filmlerimiz var. Ben yine çok içimize sinen, izleyince yüzünüzü güldürecek işler çıktığına inanıyorum. İlki gibi bu yeni filmlerimizin de sizden çok güzel, çok olumlu tepkiler alacağından hiç şüphem yok" dedi.

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