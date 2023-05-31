Doğa Rutkay: Beğenmişim almışım!

“Cilt bakımına gidiyoruz” diyerek sözlerine başlayan Doğa Rutkay’a eşi Kerimcan Kamal, “Erkeklerin de hakkı var böyle şeylere. Kadınlar da yanlarında bakımlı erkek ister” diyerek karşılık verdi. Doğa Rutkay’a eşinin sözleri sorulunca “Ben memnunun. Beğenmişim almışım. Bana göre bir sıkıntı yok” yanıtını verdi.

“MERVE İLE GURUR DUYUYORUM”

Doğa Rutkay, 76. Cannes Film Festivalinde Nuri Bilge Ceylan’ın “Kuru Otlar Üstüne” filmi ile “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi olan Merve Dizdar ile gurur duyduğunu söyledi.

Rutkay, “Yıllar önce Nurgül Yeşilçay gittiğinde hiç tanımadığım halde çok duygulanarak Cem Özer’den ulaşıp aramıştım. “Seninle çok onur duyuyorum, gurur duyuyorum” demiştim. Aynısı ne Merve’ye de yaptım. Bizim için çok büyük bir gurur. Onu giymiş, bunu giymiş kimin umurunda. O kıyafeti özellikle bunu giyeyim diye seçmemiştir. O zaten bir defilenin tasarımı. Onun için öyle bir tercihte bulunulmuştur. Onun dışında öyle güzelliği vardı ki açıkçası elbiseyi görmedim. Merve’nin oraya çıkması mutluluk verici. Zaten hepimiz Nuri Bilge Ceylan hayranıyız. Yıllardır bizi temsil ediyor. Bizden bir oyuncu arkadaşımızı gidip bizi temsil edip ödül alması mutluluk veriyor” diye konuştu.

Yaz planları sorulan ikili, “Biz klasik Çeşme Alaçatı hattı. Şimdi bir de Urla hattımız açıldı. Oralardayız” dedi.

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