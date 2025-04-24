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Doğa dostu turimzci

Doğa dostu turimzci

Doğa dostu turimzci

Türkiye'ye ilk dersaneyi kuran Ankara'nın saygın ailelerinden Doğay Ailesi'nin üçüncü kuşak temsilcisi İrem Doğay, İzmir Kuşadası'nda marka koordinatörlüğünü üstlendiği Aqua Fantasy Hotel ve TUI BlueHotel'de doğa dostu hizmetleriyle dikkat çekiyor.

 Doğa dostu turimzci

Doğaya saygı mottosuyla misafirlerini ağırlayan ünlü işletmeci, tesisteki yemek artıklarını belediyeye göndererek sokak canlarına mama desteği sağlıyor.

 Doğa dostu turimzci

Doğanın korunması için elinden geleni yapan Doğay, karbon ayak izini azaltmak için tesis ulaşımında bisiklet kullanıma önem veriyor. Doğa dostu tatilcilerin severek tercih ettiği otelde ayrıca organik tarım yapılıyor.

 Doğa dostu turimzci

Kahve posalarının yumurta kabukları karışımıyla hazırlanan gübreler otelde yer alan tarım arazisine ekilerek, misafirlere organik meyve sebze ikram ediliyor.

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