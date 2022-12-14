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DJ Murat Güney Ulus Sunset’te

Etiler Şamdan’ın yıllarca diskjokeyi ve işletme müdürlüğünü yapan DJ Murat Güney, Ulus Sunset’te Şamdan performansını müzik severlere sunuyor.

DJ Murat Güney Ulus Sunset’te

Ulus Sunset'te her çarşamba günü  21:30’da başlayan programını gece 01:30'a kadar sürdüren Murat Güney, müzik ve eğlence dünyasının unutulmazları arasında yer alıyor. 

DJ Murat Güney Ulus Sunset’te

İstanbul eğlence sektörüne geçmişten gelen gelenekleri de taşımayı hedefleyen DJ Murat Güney Sunset misafirlerine Fransızca ve İtalyanca nostaljik şarkılar ile geçmişten günümüze bir müzik ziyafeti çekiyor.   

DJ Murat Güney Ulus Sunset’te
 

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