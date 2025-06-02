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DJ Burak Yeter’den uzayda bir ilk

DJ Burak Yeter’den uzayda bir ilk. İşte detaylar...

DJ Burak Yeter’den uzayda bir ilk

Dünyaca ünlü Türk DJ ve prodüktör Burak Yeter, müzik kariyerinde bir ilke imza atarak adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

 DJ Burak Yeter’den uzayda bir ilk

Yeter, özel olarak tasarlanan bir kapsülle 55.000 fit (yaklaşık 16.700 metre) yüksekliğe çıkarak stratosfer tabakasında gerçekleştirdiği canlı performansla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

 DJ Burak Yeter’den uzayda bir ilk

İspanya’daki özel bir merkezden havalanan kapsül, bilim ve müzik teknolojisinin kusursuz bir birleşimiyle hazırlandı.

 DJ Burak Yeter’den uzayda bir ilk

Yeter, 1 saat boyunca uzayın eşiğinde adeta yerçekimini hiçe sayarak çaldığı setiyle sadece yer kürenin değil, tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti.

 DJ Burak Yeter’den uzayda bir ilk

Performans, yalnızca teknik başarılarıyla değil, aynı zamanda müzik tarihine kattığı yenilikle de büyük yankı uyandırdı. Dünya genelinde milyonlarca insan, canlı yayınlanan bu tarihi anları hayranlıkla izledi.

 DJ Burak Yeter’den uzayda bir ilk

Yeter’in uzayın sessizliğini müziğiyle titrettiği anlar, sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı ve alkış yağmuruna tutuldu.Burak Yeter, yaptığı açıklamada “Müziğin sınırı yok dedik ve bunu kelimenin tam anlamıyla kanıtladık. Bu sadece bir DJ performansı değil; insan hayal gücünün, teknolojinin ve sanatın gökyüzünde buluşmasıdır” ifadelerini kullandı.

 DJ Burak Yeter’den uzayda bir ilk

Guinness yetkilileri de bu benzersiz performansı resmi olarak “Dünyanın en yüksek irtifada gerçekleşen DJ performansı” olarak kayıtlara geçirdi.

DJ Burak Yeter’den uzayda bir ilk
Türk müziği adına tarihi bir başarıya daha imza atan Burak Yeter, bu sıra dışı projesiyle sadece rekor kırmakla kalmadı, aynı zamanda bir nesle ilham verdi. Müzik artık sadece kulüplerde ve festivallerde değil; gökyüzünde, yıldızlara en yakın noktada da çalabiliyor.

DJ Burak Yeter’den uzayda bir ilkDJ Burak Yeter’den uzayda bir ilk

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