 Diziyi sarsan intihar girişimi!

Magazin Burada'nın haberine göre; 'Güzel Aşklar Diyarı Dizisi’nde kostüm biriminde son asistan olarak görev yapan Melek Üstündağ intihar girişiminde bulundu.

Teknik ekibe bir haftalığına dahil olan ve setteki görevi tamamlanınca ekiple vedalaşan Üstündağ’ın psikolojik ilaçlar kullandığı iddia edildi.



Olay üç gün önce Güzel Aşklar Diyarı’nın Ürgüp’teki setinde gerçekleşti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre çekimler bittikten sonra set ekibi ile vedalaşarak set aracına binen Melek Üstündağ, aracı sete yakın olan bir köprüde durdurarak inmek istediğini söyledi. Araçtan iner inmez kendisini köprüden aşağı bırakan Üstündağ ağır yaralandı.

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