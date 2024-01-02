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Dizilerde oynarken Paraguay’a damat gitti

Gezi videoları çekerek youtube kanalında yayınlayan Burak Durgun’un Paraguay seyahatinde tanıştığı oyuncu Onurcan Kırşan’ın Paraguay’a damat gittiği ortaya çıktı.

Dizilerde oynarken Paraguay’a damat gitti

Magazin gazetecisi Funda Erkoç’un haberine göre; Paramparça, Küçük Gelin dizilerinde rol alan oyuncu Onurcan Kırşan’ın kısmeti Paraguay’da çıktı.

Dizilerde oynarken Paraguay’a damat gitti

16 yıllık bir tiyatro geçmişi olan ve en son Uğur Böceği Yalçın Özden Tiyatrosu’nda da sahneye çıkan Kırşan’ın rol aldığı dizilerden birinin Latin Amerika’da yayınlanmasıyla hayatının seyri değişti.

Dizide görüp kendisine hayran kalan Paraguay’lı  Silvia Olmedo ile sosyal medyadan kurduğu bağlantı Onurcan Kırşan’ı evliliğe götürdü.

Dizilerde oynarken Paraguay’a damat gitti

Paraguay’lı hayranı ile 2015 yılında başlayan beraberliklerini  2019 yılında nikah masasına taşıyan ve bir de erkek evlada sahip olan çift hayatlarını Paraguay’da sürdürüyor.

Oyuncu  Onurcan Kırşan, şimdilerde  “Can Kırşan” adlı youtube kanalında ilginç  gezi içerikleri üretmekle beraber araba alım satım işleri ile de uğraşıyor.

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