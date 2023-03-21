Dizi Aşkı Gerçek Olmuştu! Burak Dakak İle Leyla Tanlar El Ele Görüntülendi

Çiçeği burnunda sevgililer Burak Dakak ve Leyla Tanlar'ın mutlulukları objektiflere böyle yansıdı.

Muhabirlerin röportaj isteğini "Arkadaşlar bir buluşmamız var, acil yetişmemiz lazım." diyerek geri çeviren sevgililer muhabirlere iyi günler dileyerek hızlı adımlarla oradan uzaklaştılar.





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