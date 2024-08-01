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Diyetisyene gitmeden Ayça Erturan, 20 kiloyu nasıl verdi? Erturan, değişimini böyle anlattı

Diyetisyene gitmeden Ayça Erturan, 20 kiloyu nasıl verdi? Erturan, değişimini böyle anlattı. İşte detaylar...

Diyetisyene gitmeden Ayça Erturan, 20 kiloyu nasıl verdi? Erturan, değişimini böyle anlattı

Ayça Erturan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, cilt bakımı yaptırmaya geldiğini söyledi.

 Diyetisyene gitmeden Ayça Erturan, 20 kiloyu nasıl verdi? Erturan, değişimini böyle anlattı

20 kilo verdiğini söyleyen Erturan, "Yemedim içmedim. Restoranların önünden geçerken kafamı çeviriyorum. Kokular geliyor burnumu tıkıyorum. Böyle önlemler aldım. Eski fotoğraflarıma bakınca ‘Kim o kız?’ diyorum. Doğumdan sonra yenilenmem gerekiyordu, sanırım şu an 20 kilo verdim. Aralıklı oruç yaptım" dedi.

Diyetisyene gitmeden Ayça Erturan, 20 kiloyu nasıl verdi? Erturan, değişimini böyle anlattı

Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile evli olan Erturan, Amerika'ya gideceğini açıkladı. Erturan, tipoloji olarak Türk oyuncuların çok avantajlı olduğunu söyledi. Oyuncu, "Bir ayağım eşimin işleri dolayısıyla Los Angeles’ta. Güzel işler başaracağız, ben başka bir şey yapamam, başka işten anlamam. En iyi yaptığım iş mi bilmiyorum ama becerebildiğim en iyi şey. Menajerim var orada görüşmeler için gidiyorum. Hollywood bizi beklemiyor, çünkü deli gibi insan var, biz onlara aksanlı konuştuğumuz için daha farklı geliyoruz. Tipoloji olarak Türkler çok cazip. Güzel bir yolculuk başlayacak benim için" diye konuştu.

 

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