Diyarbakırlı Muhammed Yakut'un sözde ifşaları ve dikkat çeken zamanlama!

Ne de güzel sözdür değil mi, 'delinin biri bir kuyuya taş atmış kırk akıllı çıkartamamış' diye. Oysa küllüm yalan! Sonuçta, bu kuyuya taş atanların sayısı 40 değil bir elin parmaklarını bile geçmiyor... Son yılların gözde yayın organı YouTube'dan atılan yeni bir taş birkaç sazanı kendi çukuruna hemen çekti... Devlet-siyaset-mafya soslu yeni vizyon filminin adı 'delilerin delisi...' Başroldeki aktörün adı Muhammed Yakut... Nefret söylemi, küfür ve hakaretle bezenmiş iddialarla dolu filmin vizyon tarihi ise son derece manidar… Ne demişler, 'deli deliden hoşlanır, imam ölüden...'



Youtube kanalında çektiği videolarla ülke gündemine düşen Muhammed Yakut'un yağmadan, hırsızlığa, dolandırıcılıktan, şantaj ve tehdide kadar 14 ayrı sabıkası olduğu ortaya çıktı. Sedat Peker kopyası Muhammed Yakut sinkaflı özlü söylemleri ile dolu videolarında esip gürlüyor.

Bolca küfür ve hakaret sosuyla bezenmiş tehditkâr anlatımın sahibi Yakut aslında "kriminal bir figür...!" Ama gelin önce Muhammed Yakut'un ipi ile kuyuya inen Serdar Akinan'a bir bakalım... Serdar Akinan ve dikkat çeken asparagasları! Muhalif kimliği ile son yıllarda kendine yer edinmeye çalışan Serdar Akinan, ‘delilerin delisi’nin sözde iddialarını 'mal bulmuş mağribi gibi' sevinerek kendine pay çıkartıyor... Ona göre bu yılın olayı... Ve Akinan, Muhammed Yakut’u Youtube yayınına alarak sözde büyük bir yayıncılık başarısına imza atıyordu. Akinan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini, "15 Temmuz tiyatro muydu değil miydi?" diye durup dururken 'bir bilen olarak', 'kriminal geçmişi' ile övünen birisine sorabiliyordu! Yakut'un verdiği cevabı yazmayı bile gereksiz buluyoruz.



Ve son bir örnek daha... O dönem Cadde TV'nin Genel Yayın Yönetmeni olan Serdar Akinan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin olarak katil zanlısının mobeselerin olmadığı yerden alınarak diplomatik araçla büyükelçiliğe götürüldüğünü öne sürüyor ve faile bir yüz ameliyatı yapıldığını iddia ediyordu... Evet, 14 Mayıs'taki seçime günler kala özellikle kendisini "muhalif" olarak tanımlayan Serdar Akinan’ın habercilik anlayışından birkaç örnek böyle… Serdar Akinan'a, "suçu ve suçluyu övme" suçundan gözaltı...

Muhammed Yakut ile yaptığı yayınlar sonrası gazeteci Serdar Akinan, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Akinan'ın "suçu ve suçluyu övme" suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, Akinan gibi bazı gazetecilerin Muhammed Yakut’un iddiaları sahiplenmesi ise son derece düşündürücü... Sahte (bot) hesapların anında devreye girmesi ve bir karalama kampanyasının baş göstermesi ise ayrı bir araştırma konusu olsa gerek…

Ve Melih Gökçek- Travesti iddiası... Gökçek yalanı!

Muhammed Yakut, Melih Gökçek ile ilgili "Travesti Okşan" ile bir ilişkisi olduğunu ima etmesi ise ayrı bir dosya olarak gündeme oturdu. Yakut, kısa sürede sosyal medyada TT olan iddiasında Osman Gökçek'e sesleniyor ve "Senin o babanın (Melih Gökçek) Ankaralı Travesti Okşan ile olan ilişkilerini açıklarsam ne baban ne anan sokağa çıkamaz. Ankaralı Okşan'ı babana sor, baban çok iyi tanır" ifadelerini kullanıyordu. Bu ağır ithamın arkasındaki gerçeği OdaTv’nin haberinden okuyoruz ki konunun asıl kahramanının Melih Gökçek olmadığını görüyoruz... Meraklıları OdaTv’nin sitesine girer ve detaylara hâkim olur...

Dürüstlük abidesi rolüne bürünmüş suç dosyası kabarık Muhammed Yakut'un iddialarından ziyade yaşananlara baktığımız zaman; bir kere bu tür yapılar mutlaka bir ekonomik rant etrafında üslenirler. İdeolojik bağlarla değil, ekonomik çıkarla birbirine bağlıdır. Çok farklı, ayrı düşünceden olanları yan yana bundan dolayı görüyoruz. İşte bu ekonomik çıkar ilişkilerinde yaşanan bir ayrışma Yakut’un hezeyanına yol açmış... Görünen o ki, Yakut'un yıllardır kurduğu çarka birileri büyük bir çomak sokmuş.



Belge şimdilik yok ama...

Ayağındaki nasıra basılmışçasına feryat eden Muhammed Yakut'un ifşalarında 'delil ve belge' göremesek de devam filmlerinin alıcısı olur mu? Yaşayıp göreceğiz...

Evet, magazin soslu 'siyaset, bürokrasi ve iş dünyasına' ilişkin iddialar tehditlerle devam ederken, 'delinin biri bir kuyuya taş atmış kırk akıllı çıkartamamış' diyerek meraklısı için, Diyarbakırlı Muhammed Yakut'un suç dosyasını medyada yer aldığı şekli ile veriyoruz:

- Hakaret (12.10.2022)

- Yağma (kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma) (27.12.2021, 30.05.2012)

- Yağma (gasp,tehdit) (27.12.2021)

- Tehdit (12.09.2017)

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak (15.03.2016, 26.03.2006)

- Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, Yağma (31.05.2012)

- Hakaret, Şantaj, Tehdit (01.02.2011, 17.10.2011)

- Kasten yaralama (30.05.2007) suçlarından adli olay kayıtlarının bulunduğu,

- Elektrik hırsızlığı (31.03.2005)

- Dolandırıcılık iflas (01.01.2005)

- Hırsızlık (30.12.2004)

- 6136 SKM (08.02.2001)

- Sahtecilik (08.02.2001)

- Yağma TCK148 (01.01.2000)

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğince verilen 15.04.2023 tarihli karara istinaden "hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından aranma kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.



Muhammed Yakut hakkında toplamda 10 adet dosya kaydı mevcut ayrıca 4 adet dosyası da açık durumda.

İşte Açık durumdaki dosyaları;

2023/89041 Soruşturma

Suç türü - Terörle Mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek ve hakaret- Dosya durumu (AÇIK)

2020/89721 Soruşturma

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu

Suç Türü - Serbest Meslek Sahibi Kişilerin Dolandırıcılığı,

Resmi Belgede Sahtecilik

Dosya durumu AÇIK

2021/22170 Soruşturma

Suç Türü - Resmi Belgede Sahtecilik

Dosya durumu AÇIK

2022/113636 Soruşturma

Suç Türü - Tehdit

Dosya durumu AÇIK

Kaynak: Medyaradar

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