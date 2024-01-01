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Diva Bebe yeni yılı sahnede karşıladı

Son yıllarda hit şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden; tarzı, tavrı ve şarkıları ile adından söz ettiren Melike Şahin, yeni yılı Raffles İstanbul’da hayranları ile karşıladı.

Diva Bebe yeni yılı sahnede karşıladı

Bu yıl arka arkaya verdiği konserlerle ve çıkardığı şarkılarla müzik severlerin kalbinde ayrı bir yer edinen Melike Şahin, Raffles İstanbul ‘da muhteşem bir sahne şovuna imza attı. 2023’e veda gecesinde ünlü şarkıcının dilinde iyi dilekler vardı. Şahin “Çok iyi olsun her şey sağlıkla gelsin, mutlulukla gelsin, iç huzuruyla gelsin çok şahane bir sene olsun inşallah” dedi.

Diva Bebe yeni yılı sahnede karşıladı

Melike Şahin özel olarak hazırladığı Akdeniz arabesk potpurisi ile konserinde özel bir bölüm yaptı. Şahin 2 saat sahnede kalırken kendine özgü kıyafetiyle de seyirciyi büyüledi.

Diva Bebe yeni yılı sahnede karşıladı

 

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