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Diva Bebe’den sıra dışı konser

Diva Bebe’nin bu sezon ilk Harbiye konserinde unutulmaz anlar yaşandı. Açıkhavayı dolduran binlerce hayranı şarkıları sanatçı ile birlikte seslendirerek dev bir senfoni yarattı. 

Diva Bebe’den sıra dışı konser

Biletleri satışa çıktığı andan itibaren bir haftada tükenen konser için heyecanını sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı muhteşem sesi ve sahne şovuyla dinleyicilerine tam bir müzik ziyafeti yaşattı. 

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