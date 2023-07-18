Diva Bebe’den sıra dışı konser

Biletleri satışa çıktığı andan itibaren bir haftada tükenen konser için heyecanını sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı muhteşem sesi ve sahne şovuyla dinleyicilerine tam bir müzik ziyafeti yaşattı.

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