Disney Plus'un yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk dizisinde oynayan Aras Bulut İynemli ilk kez konuştu!

Disney Plus'un yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk dizisinde oynayan Aras Bulut İynemli, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a mektup gönderdi.

Hakan, "Geçen gün biraz eleştirmiştim Aras Bulut’u. Çok kibar, çok nazik bir mektupla cevap vermiş bana. Aynen aktarıyorum:

Köşenizi okudum. Bana yönelttiğiniz ‘iki çift söz’ karşısında üzülmedim desem yalan olur. Çok üzüldüm. Özellikle sizin gibi söylentilere değil hakikate inanan bir gazetecinin böyle haksız bir yakıştırmayı dile getirmesine üzüldüm.

Ben filmimize, taşıdığı mesaja ve seyircimize hissettireceklerine kefilim. Atatürk’ü ve ülkemizi asılsız iddialarla karalamak isteyenlere en büyük ve en güzel cevabımız emeği geçen herkesin ilmek ilmek işlediği Atatürk filmidir.

Beni derinden üzen, kendimi yalnız ve hedef tahtasına konulmuş gibi hissettiren kısım ise ‘Aras neden konuşmadı, Atatürk’ü neden savunmadı’ gibi ifadeler karşısında oyunculuğumun ötesinde bir Türk genci olarak sorgulanmaya çalışılmam. Bunu hiç hak etmediğimi düşünüyorum.

‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ sözü, Atatürk’ün beni en çok etkileyen sözlerinden biri. Ben buna inanıyor ve bunun için çaba sarf ediyorum. Atatürk rolü teklif edildiğinde ise bu söz benim için daha doğrudan bir anlam kazandı ve elimden gelenin üzerine çıkarak Atatürk’ü canlandırmak için çok çalıştım. Çünkü Atatürk’ü ve karakterini tanımak, benim gibi Türk gençleri için O’nun fikirlerine giden yolu açabilirdi.

Yazınızda da kullanmışsınız, filmimizin fragmanını paylaşırken yazdığım ‘Onun fikirlerini, duygularını hissetmeye ve anlatmaya çalıştık’ derken de bunu kastediyorum. Bun bu filmde bu hislerle çalıştım. Oyuncuların film dışındaki tartışmalara çekilmesinin de eserin taşıdığı anlamın, vermek istediği mesajların perdelenmesi anlamına geleceğini düşünüyorum”.

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