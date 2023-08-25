Yönetmen Mehmet Ada Öztekin ve Lanistar Medya adına Yapımcı Saner Ayar, Atatürk yapımının yayın takvimini paylaştı. FOX’ta TV’ye özel yayının hemen ardından iki film olarak 3 Kasım’da ve 5 Ocak’ta sinemalarda vizyona girecek yapım, Atatürk’ü hem bir kahraman hem de bir insan olarak ele alıyor.



Bir Mehmet Ada Öztekin filmi olan Atatürk, TV ve sinema gösterimleriyle izleyiciyle buluşmaya hazır. Lanistar Medya yapımı olan film, Yönetmen Mehmet Ada Öztekin ve Lanistar Medya adına Yapımcı Saner Ayar’ın düzenledikleri basın toplantısıyla tanıtıldı.

Ulusal ve uluslararası arenada mümkün olan en fazla izleyiciye ulaşabilmek için sinema gösterimlerinin iki film hâlinde 3 Kasım’da ve 5 Ocak 2024’te yapılacağını açıklayan Saner Ayar, TV’ye özel yayının 29 Ekim’de FOX ekranlarında olacağını belirtti.

Yapımda; Atatürk rolünü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Ali Rıza Efendi’yi Mehmet Günsür, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya ve Madame Corinne’i Esra Bilgiç canlandırıyor. Atatürk’ün çocukluğu ile başlayan “Atatürk 1. Film” Millî Mücadele’ye giden yolda bir kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor.

Herkesin aklındaki farklı Atatürk imgesine rağmen böyle bir filme soyunmanın cesaret işi olduğunu ifade eden Yönetmen Mehmet Ada Öztekin, oyunculardan yapımcıya kadar tüm ekibin bu cesareti göstererek dünya standartlarında bir Atatürk yapımına imza attıklarını belirtti.

Öztekin sözlerini şöyle sürdürdü: “O büyük kahramandı. Ama ondan önce bir insandı… Peki bir insan, yetim kalmış bir çocuk kahramana nasıl dönüştü?.. Hangi özellikleri onu bir lider hâline getirdi?.. Biz, onun daha çocukluğundan itibaren yüreğinde bir ateş taşıdığına inandık. Ve bu ateşi büyüterek, bir millete nasıl yayabildiğini anlatmak için bu filmi çektik. O nedenle bu bir belgesel değil. Bu benim Atatürk’üm… Kalbimdeki, düşüncelerimdeki, ruhumdaki Atatürk’ü yansıttım.”

Uluslararası standartların üzerinde bir yapıma imza attıklarını belirten Lanistar Medya adına Yapımcı Saner Ayar ise “Bugüne kadar çekilmiş en iyi Atatürk filmini yapacağımıza inandık, bunun için var gücümüzle çalıştık” dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un içeriğin Türkiye’de ve yurt dışında en geniş kitlelere yayılması konusunda önemli katkı sağladığını açıklayan Ayar, “Tüm tarafların katkıları sayesinde Atatürk filmi artık dünya sahnesine hazır…” açıklamasında bulundu.

Saner Ayar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Atatürk, temelini, tutku ve inançla attığımız bir hayaldi. Sadece bir film sunmanın ötesinde, bir ulusa ve lidere bugünden değil, yaşadığı andan bakmanın, eşsiz bir hikâyeyi paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. İki film olarak gösterime girecek Atatürk yapımının arkasında sayısız emek ve özveri var.”



Filmin Danışmanları:

Genel Danışmanlar: Orhan Çekiç, Saadet Özen, Hacı Mehmet Duranoğlu

Askeri Danışman: Tuncel Koç

Askeri Kostüm Danışmanı: Kadir Türker Geçer

Osmanlı Dili Danışmanı: Üzeyir Karataş

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