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Diş Hekimi Selahattin Kermen, sağlıklı ve güzel gülüşleri hastalarıyla buluşturuyor

Diş estetiği alanında kendini kanıtlamış diş hekimi Selahattin Kermen, hastalarına sağlıklı ve estetik gülüşler sunmaya devam ediyor.

Diş Hekimi Selahattin Kermen, sağlıklı ve güzel gülüşleri hastalarıyla buluşturuyor

Son teknolojiyle donatılmış kliniğinde hastalarını gülüşleriyle barıştıma fırsatı veren Kermen, laminelerle ve kaplamalarla hastaya özel en uygun yöntemi seçip inci gibi dişlere sahip olma imkanı sunuyor. 

Diş Hekimi Selahattin Kermen, sağlıklı ve güzel gülüşleri hastalarıyla buluşturuyor

Lamineler dişlerin estetik görünümünü iyileştirmek için kullanılan ince porselen kaplamalardır. Dişlerin ön yüzeyine uygulanan bu yöntemde istenilen estetik diş görüntüsünü sağlarken, istenmeyen renk bozuklukları, çapraşıklıklar veya diğer estetik sorunları gidermeye yardımcı olur. Diş hekimi Selahattin Kermen uzman ekibiyle birlikte her hasta için kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturarak, hastalarının ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmayı amaçlıyor. 

Kliniğinde hijyen ve hasta konforunu ön planda tutan Kermen, yurt içi ve yurt dışından gelen birçok hastasına sıcak bir karşılama ve profesyonel bir hizmet sunuyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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