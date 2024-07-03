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Dilin Döğer'den itiraf!

Ünlü oyuncu Dilin Döğer'den itiraf! İşte detaylar...

Dilin Döğer'den itiraf!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Süreyya Hatun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan bDilin Döğer'den itiraf!aşarılı oyuncu Dilin Döğer, Cihangir'de köpeğiyle birlikte yemek yerken görüntülendi.

Dilin Döğer'den itiraf!
Önünde kocaman bir tabak makarna olsa da zarif ve fit görünümüyle dikkat çeken güzel oyuncu, "Hayatımda hiç diyet yapmadım. 50 kiloyu hiç geçmedim.

Dilin Döğer'den itiraf!
Bu durumu anneme ve genlerimize borçluyum, yoksa çok yemek yerim. Bazen arkadaşlarım bile inanmıyor. Yemek yemeyi seviyorum" diyerek açıklık getirdi.

Dilin Döğer'den itiraf!
Selahaddin Eyyubi dizisinin kariyerinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten başarılı oyuncu, dönem dizisinde oynamaktan büyük keyif aldığını ifade etti.

Dilin Döğer'den itiraf!
"Bu dizide farklı yeteneklerimi keşfettim" diyen Döğer, ata binme ve kılıç kullanma gibi becerilerde kendini geliştirdiğini belirtti. Döğer, "Atları çok sevdim. Herkesin sette kendi atı var ve bir süre sonra onlarla iletişim kuruyorsunuz. Çok duygusal hayvanlar. Ben hemen anlaştım" şeklinde konuştu.

Dilin Döğer'den itiraf!
ATIM BACAĞIMA TEKME ATTI
Ancak her ne kadar atıyla iyi anlaşsa da, ünlü oyuncu, set sırasında bazı kazalar yaşadığını da itiraf etti. Büyük bir kazayı anlatan Döğer, "Eğitim veren hocamız çok iyiydi. Ama günün sonunda atın ne yapacağını kestiremiyorsunuz. Gün boyu belki çok yorulduğu için bacağıma tekme yedim. Uzun süre bacağımda iz bıraktı" dedi.

 

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