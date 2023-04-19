Diletta Leotta'nın bebeği göründü  

İtalyan sunucu Diletta Leotta, Newcastle United'ın yıldızı Loris Karius ile birlikteliğinden hamile olduğunu duyurdu. Bir dönem Can Yaman ile birlikte olan Leotta'nın karnı çıkmaya başladı.



İtalyan sunucu spor salonunda çektirdiği kareyi paylaşarak, "Birlikte büyüyoruz" notunu düştü. Diletta Leotta, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Loris Karius aşk pozlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.







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