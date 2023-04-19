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Diletta Leotta'nın bebeği göründü  

İtalyan sunucu Diletta Leotta, karnı burnunda pozunu paylaştı. Sunucu, "Birlikte büyüyoruz" yazdı. İşte detaylar...

Diletta Leotta'nın bebeği göründü  

 

İtalyan sunucu Diletta Leotta, Newcastle United'ın yıldızı Loris Karius ile birlikteliğinden hamile olduğunu duyurdu. Bir dönem Can Yaman ile birlikte olan Leotta'nın karnı çıkmaya başladı.

Diletta Leotta'nın bebeği göründü  
İtalyan sunucu spor salonunda çektirdiği kareyi paylaşarak, "Birlikte büyüyoruz" notunu düştü. Diletta Leotta, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Loris Karius aşk pozlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

Diletta Leotta'nın bebeği göründü  

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