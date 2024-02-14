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Dilber dansıyla gündem olan Hazar Ergüçlü'den açıklama geldi

Dilber dansıyla gündem olan Hazar Ergüçlü'den açıklama geldi. İşte detaylar...

Dilber dansıyla gündem olan Hazar Ergüçlü'den açıklama geldi

'İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü, İstinye Park'ta objektiflere yansıdı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, set arasında Dilber alışverişine geldiğini söyledi.

Dilber dansıyla gündem olan Hazar Ergüçlü'den açıklama geldi
Hızlı adımlarla mağazaları dolaşıp kıyafet deneyen Ergüçlü, muhabirlerin “Sosyal medya tepkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna, “Ben oyuncuyum ve işim olan oyunculuğu yapıyorum. Açıkçası sosyal medyayı da çok takip edemiyorum çünkü yoğun çalışıyoruz. Değerlendirmemi bir ara uzun uzun yapacağım” dedi. Alışveriş sonrası hızlıca aracına yönelen Hazar Ergüçlü, sevenlerinin fotoğraf isteğini de kırmayıp tek tek selamlaştı.

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