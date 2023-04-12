  Dilay Korkmaz ile Faruk Sabancı'nın ayrılık sebebi ortaya çıktı

Snob Magazin'in haberine göre; İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden iş insanı ve müzisyen Faruk Sabancı ile sunucu ve model Dilay Korkmaz'ın ayrılık sebebi belli oldu. İddiaya göre; ikilinin arası para yüzünden bozuldu. Para yüzünden ayrılan çifte bir kötü haber daha geldi. Faruk Sabancı'nın en yakın arkadaşı Emre Alp Durmaz, Korkmaz'ın model kardeşi Dilara Korkmaz aşk yaşıyordu.

Emre Alp Durmaz ile Dilara Korkmaz'ın da ayrıldığı ortaya çıktı. Dilay Korkmaz'ın, "Ben iyi bir insanım. Eğer kötü olmam gerekirse, o konuda da iyi bir insanım" sözlerini paylaşıp, "Değil mi? İsrail'in köstebeği Emre" yazarak, Emre Alp Durmaz'a gönderme yaptı.

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