SnobMagazin.com

Dilay Korkmaz ile Faruk Sabancı'nın ayrılık sebebi ortaya çıktı

Dilay Korkmaz ile Faruk Sabancı'nın ayrılık sebebi ortaya çıktı. İkilinin arası para yüzünden bozulduğu söyleniyor. İşte detaylar...

Dilay Korkmaz ile Faruk Sabancı'nın ayrılık sebebi ortaya çıktı

Snob Magazin'in haberine göre; İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden iş insanı ve müzisyen Faruk Sabancı ile sunucu ve model Dilay Korkmaz'ın ayrılık sebebi belli oldu. İddiaya göre; ikilinin arası para yüzünden bozuldu. Para yüzünden ayrılan çifte bir kötü haber daha geldi. Faruk Sabancı'nın en yakın arkadaşı Emre Alp Durmaz, Korkmaz'ın model kardeşi Dilara Korkmaz aşk yaşıyordu.

  Dilay Korkmaz ile Faruk Sabancı'nın ayrılık sebebi ortaya çıktı

Emre Alp Durmaz ile Dilara Korkmaz'ın da ayrıldığı ortaya çıktı. Dilay Korkmaz'ın, "Ben iyi bir insanım. Eğer kötü olmam gerekirse, o konuda da iyi bir insanım" sözlerini paylaşıp, "Değil mi? İsrail'in köstebeği Emre" yazarak, Emre Alp Durmaz'a gönderme yaptı.

  Dilay Korkmaz ile Faruk Sabancı'nın ayrılık sebebi ortaya çıktı

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 7
    ŞAŞIRDIM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu
  Magazin

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Gülşen ortaya çıktı
  Magazin

Gülşen ortaya çıktı

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Nuri Alço'dan Serenay Sarıkaya'ya ücret göndermesi
  Gündem

Nuri Alço'dan Serenay Sarıkaya'ya ücret göndermesi

Okan Karacan ile Zeynep Kadıoğlu birbirine girdi!
  Magazin

Okan Karacan ile Zeynep Kadıoğlu birbirine girdi!