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Dilara Sümbül: Dünyada zorbalıkla karşılaşmayan kadın yoktur

Dilara Sümbül: Dünyada zorbalıkla karşılaşmayan kadın yoktur. İşte detaylar...

Dilara Sümbül: Dünyada zorbalıkla karşılaşmayan kadın yoktur

Ekranların başarılı oyuncusu Dilara Sümbül, geçtiğimiz gün İstinyePark'ta kurulan PUMA Speedcat Pop-up standını ziyaret etti. Spor şıklığı ve her zamanki sempatikliğiyle dikkat çeken güzel oyuncu, yeni dizisi hakkında “Yıllarca mağdur edilip, kendi içine sindirilip sonrasında güçlenme ve ayağa kalkmasını anlatıyor” dedi.

 Dilara Sümbül: Dünyada zorbalıkla karşılaşmayan kadın yoktur

Sümbül, “Siz normal ve meslek hayatınızda hiç zorbalıkla karşılaştınız mı?” sorusuna, “Çok... Bence dünyada zorbalıkla karşılaşmayan kadın yoktur diye düşünüyorum. Umarım bu sistem değişir” yanıtını verdi. Sosyal medyada zorbalığa uğrayıp uğramadığı sorulan Dilara Sümbül, şöyle dedi: “Şükür daha yok. Sosyal medyayı kendi kendime kullandığım için insanlar linçleyecek bir şey bulamıyor. Köpeğimi ve yürüyüş yaparken paylaşımlar yapıyorum. Umarım linç olmaz.” Güzel oyuncu, ayağındaki pembe renkli Speedcat’leri için ise “25 sene sonra tekrardan satışa sunulan bir model. Severek giyiyorum. Hep bununlayım, çıkarmıyorum” dedi.

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