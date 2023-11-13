Dilara Kırmıt’tan moda dünyasının perde arkası

Podyumda elde ettiği büyük başarıların ardından moda yazarlığına yönelen Dilara Kırmıt, şimdi de bir kitapla adından söz ettiriyor.



Moda dünyasının renkli isimlerinden biri olan ve podyumda elde ettiği büyük başarıların ardından moda yazarlığına yönelen Dilara Kırmıt, şimdi de bir kitapla adından söz ettiriyor. Moda dünyasındaki deneyimlerini kâğıda döken Kırmıt, yazdığı kitapla birlikte sinema ve dizi dünyasında yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.



Kırmıt, moda dünyasında yaşadıklarını kaleme alarak, bu deneyimlerini kitaplaştırdığını açıkladı.



Manken olarak elde ettiği başarıların yanı sıra moda yazarlığındaki deneyimleriyle de dikkat çeken Kırmıt, kitabının içeriği hakkında şu sözleri paylaştı: “Moda ve modellik dünyasındaki gerçekleri ve tecrübelerimi yazıyorum, ifşa etmiyorum ama bazı isimlerin tadı kaçabilir.”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.