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Dilara Kırmıt’tan moda dünyasının perde arkası

Podyumda elde ettiği büyük başarıların ardından moda yazarlığına yönelen Dilara Kırmıt, kitap yazıyor.

Dilara Kırmıt’tan moda dünyasının perde arkası

Podyumda elde ettiği büyük başarıların ardından moda yazarlığına yönelen Dilara Kırmıt, şimdi de bir kitapla adından söz ettiriyor.

Dilara Kırmıt’tan moda dünyasının perde arkası
Moda dünyasının renkli isimlerinden biri olan ve podyumda elde ettiği büyük başarıların ardından moda yazarlığına yönelen Dilara Kırmıt, şimdi de bir kitapla adından söz ettiriyor. Moda dünyasındaki deneyimlerini kâğıda döken Kırmıt, yazdığı kitapla birlikte sinema ve dizi dünyasında yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Dilara Kırmıt’tan moda dünyasının perde arkası
Kırmıt, moda dünyasında yaşadıklarını kaleme alarak, bu deneyimlerini kitaplaştırdığını açıkladı.

Dilara Kırmıt’tan moda dünyasının perde arkası
Manken olarak elde ettiği başarıların yanı sıra moda yazarlığındaki deneyimleriyle de dikkat çeken Kırmıt, kitabının içeriği hakkında şu sözleri paylaştı: “Moda ve modellik dünyasındaki gerçekleri ve tecrübelerimi yazıyorum, ifşa etmiyorum ama bazı isimlerin tadı kaçabilir.”

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