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Dilara Aksüyek, 'İyi ki karın kasın var' yorumunu böyle ti'ye aldı!

Dilara Aksüyek, 'İyi ki karın kasın var' yorumunu böyle ti'ye aldı! İşte detaylar...

Dilara Aksüyek, 'İyi ki karın kasın var' yorumunu böyle ti'ye aldı!

Dilara Aksüyek, paylaştığı fotoğrafa gelen yorumu ti'ye aldı.

 Dilara Aksüyek, 'İyi ki karın kasın var' yorumunu böyle ti'ye aldı!

Oyuncu, karın kasının göründüğü fotoğrafa, "İyi ki karın kasın var" mesajının haber olmasını sayfasına taşıdı.

Dilara Aksüyek, 'İyi ki karın kasın var' yorumunu böyle ti'ye aldı!
Karın kasını yine paylaşan Aksüyek, göndermede bulundu.

 Dilara Aksüyek, 'İyi ki karın kasın var' yorumunu böyle ti'ye aldı!

Oyuncu, "Senin karın kasın var, hiçbir şeye üzülme" diye yazdı.

 Dilara Aksüyek, 'İyi ki karın kasın var' yorumunu böyle ti'ye aldı!

Aksüyek'in karelerine beğeni yağdı.

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