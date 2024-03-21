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Dilara Aksüyek'in yeni dizisi belli oldu

Dilara Aksüyek'in yeni dizisi belli oldu. İşte detaylar...

Dilara Aksüyek'in yeni dizisi belli oldu

Dilara Aksüyek, 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a katıldı.

Dilara Aksüyek'in yeni dizisi belli oldu
Yapımcılığını KYN Yapımevi’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu senaristliğini ise Gökhan Horzum’un yaptığı

Dilara Aksüyek'in yeni dizisi belli oldu
'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin, zengin oyuncu kadrosuna Arzu karakteriyle Dilara Aksüyek dahil oldu.

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