Dilara Aksüyek'in yeni dizisi belli oldu

Dilara Aksüyek, 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a katıldı.



Yapımcılığını KYN Yapımevi’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu senaristliğini ise Gökhan Horzum’un yaptığı



'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin, zengin oyuncu kadrosuna Arzu karakteriyle Dilara Aksüyek dahil oldu.

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