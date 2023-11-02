 Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar emniyet müdürlüğüne götürüldü

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, gözaltına alınmıştı.



İki gündür gözalınta olan çiftin tüm araçları Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



Polat Ailesi'nin milyonluk araçları sergilendi.

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