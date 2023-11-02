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Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar emniyet müdürlüğüne götürüldü

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşte detaylar...

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar emniyet müdürlüğüne götürüldü

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar emniyet müdürlüğüne götürüldü
İki gündür gözalınta olan çiftin tüm araçları Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar emniyet müdürlüğüne götürüldü
Polat Ailesi'nin milyonluk araçları sergilendi.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar emniyet müdürlüğüne götürüldü

 

 Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar emniyet müdürlüğüne götürüldü

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