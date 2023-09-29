 Dilan Polat'tan şok hamle!

Dilan ve Engin Polat çiftinin zenginliği son günlerde oldukça konuşuluyor. Güzellik merkezleri sahibi olan Dilan Polat, kara para aklama iddialarına açıklık getirmişti.

Dilan Polat, iddiaları sert bir dille yalanlamıştı. Girişimci, gündemden düşmeyen olaylar sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı.

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