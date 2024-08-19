  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Dilan Polat'ın kızı Nilda Polat ile ilk buluşması!

Dilan Polat'ın kızı Nilda Polat ile ilk buluşması! İşte detaylar...

Dilan Polat'ın kızı Nilda Polat ile ilk buluşması!

Kasım ayından bu yana kara para aklama iddiasıyla cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tahliye oldu. Polat, tahliye olduktan sonra kızı Nilda Polat ile fotoğrafı ortaya çıktı.

 Dilan Polat'ın kızı Nilda Polat ile ilk buluşması!

Kardeşi Sıla Doğu'nun, "Telefon artık yasak" demesine rağmen Dilan Polat'ın elinde telefon olması dikkat çekti.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    BEĞENDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel kaza geçirdi!
  Magazin

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel kaza geçirdi!

Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi
  Magazin

Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi

Ece Vahapoğlu dostlarını ağırladı
  Magazin

Ece Vahapoğlu dostlarını ağırladı

Göksel ve Madrigal’den sürpriz düet
  Magazin

Göksel ve Madrigal’den sürpriz düet

Mehmet Ali Erbil'den Gülseren Ceylan itirafı!
  Magazin

Mehmet Ali Erbil'den Gülseren Ceylan itirafı!

Aslı Enver'i hiç böyle görmediniz!
  Magazin

Aslı Enver'i hiç böyle görmediniz!