 Dilan Polat'ın kızı Nilda Polat ile ilk buluşması!

Kasım ayından bu yana kara para aklama iddiasıyla cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tahliye oldu. Polat, tahliye olduktan sonra kızı Nilda Polat ile fotoğrafı ortaya çıktı.

Kardeşi Sıla Doğu'nun, "Telefon artık yasak" demesine rağmen Dilan Polat'ın elinde telefon olması dikkat çekti.

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