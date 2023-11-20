 Dilan Polat ile Engin Polat, meğerse Eylül Öztürk’le yakın arkadaşmış! Ortaya çıkan şok fotoğraf!

Polat çifti geçen haftalarda "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Son günlerde bir süredir Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk ile Barış Kenan Özkan'ın para kaçırdığı iddia edilmişti. Dilan Polat ile Engin Polat'ın, Eylül Öztürk ile yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı. Çiftin 2017 yılında çektirdiği bir kare gündeme geldi. Dilan Polat'ın oğlu Milan Efe'ye hamile olduğu dönemde dörtlünün tatil karesi ortaya çıktı.

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