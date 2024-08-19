Dilan Polat'a tahliye kararı!

Kasım ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tahliye edildiği bildirildi.

Öte yandan Engin Polat'ın tutukluluk halinin ise devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Polat, kara para aklama soruşturması kapsamında Kasım 2023'te tutuklanmıştı.

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