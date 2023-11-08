Kara para aklama iddiası yüzünden cezaevinde olan Dilan Polat'a bir darbe daha geldi.



Dilan Polat'ın 'Enerji' şarkısı kendi YouTube kanalı hariç tüm platformlardan kaldırıldı.

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