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Dilan Polat'a bir darbe daha...

Dilan Polat'a bir darbe daha...

Dilan Polat'a bir darbe daha...

Kara para aklama iddiası yüzünden cezaevinde olan Dilan Polat'a bir darbe daha geldi.

 Dilan Polat'a bir darbe daha...


Dilan Polat'ın 'Enerji' şarkısı kendi YouTube kanalı hariç tüm platformlardan kaldırıldı.

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