 Dilan Çıtak'tan alkışlanacak hareket

Sokak hayvanlarına verdiği destekle bilinen Dilan Çıtak, alkışlanacak bir harekete imza attı.



Şarkıcı, eşi Levent Dörter'le Nişantaşı'nda gezdiği sırada, sokak hayvanları için mama dağıtırken görüntülendi.

Çıtak, bir kediye mama verdiği sırada minik dostun aksadığını görünce, hemen veterinerin yolunu tuttu.



Çıtak, kedinin tüm veteriner masrafını karşıladı.

Üç gün boyunca kedinin gözetim altında tutulacağı öğrenilirken şarkıcı, minik dostunun yanından ayrılmadı.



Çıtak, çantasında sürekli mama taşıyarak, sokakta yaşayan minik dostlara dağıtmasıyla da biliniyor.



Şarkıcının müzik dünyasından elde ettiği gelirin büyük bir kısmını sokak hayvanları için mama ve veterinere harcadığı konuşuluyor.

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