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Dilan Çıtak'tan alkışlanacak hareket

Ünlü şarkıcı Dilan Çıtak'tan alkışlanacak hareket. İşte detaylar...

Dilan Çıtak'tan alkışlanacak hareket

Sokak hayvanlarına verdiği destekle bilinen Dilan Çıtak, alkışlanacak bir harekete imza attı.

Dilan Çıtak'tan alkışlanacak hareket
Şarkıcı, eşi Levent Dörter'le Nişantaşı'nda gezdiği sırada, sokak hayvanları için mama dağıtırken görüntülendi.

 Dilan Çıtak'tan alkışlanacak hareket

Çıtak, bir kediye mama verdiği sırada minik dostun aksadığını görünce, hemen veterinerin yolunu tuttu.

Dilan Çıtak'tan alkışlanacak hareket
Çıtak, kedinin tüm veteriner masrafını karşıladı.

 Dilan Çıtak'tan alkışlanacak hareket

Üç gün boyunca kedinin gözetim altında tutulacağı öğrenilirken şarkıcı, minik dostunun yanından ayrılmadı.

Dilan Çıtak'tan alkışlanacak hareket
Çıtak, çantasında sürekli mama taşıyarak, sokakta yaşayan minik dostlara dağıtmasıyla da biliniyor.

Dilan Çıtak'tan alkışlanacak hareket
Şarkıcının müzik dünyasından elde ettiği gelirin büyük bir kısmını sokak hayvanları için mama ve veterinere harcadığı konuşuluyor.

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